Die iranische Sängerin Parastu Ahmadi ist wegen eines Konzerts ohne Kopftuch ausgepeitscht worden. (Screenshot Youtube / Parastoo Ahmadi, abgerufen am 13.12.2024)

UNO-Menschenrechtskommissar Türk erklärte, die Bestrafung wegen eines Konzerts, das Ahmadi ohne Kopftuch gegeben hat, sei abscheulich. Dies sei eine Form der Folter und verstoße gegen internationales Recht. Das französische Außenministerium forderte ein Ende der unerträglichen Unterdrückung iranischer Frauen und sprach von einer grausamen und unmenschlichen Strafe. In Deutschland erklärte Kulturstaatsminister Weimer, der barbarische Akt zeige einmal mehr, mit welcher Brutalität das iranische Regime vorgehe, wenn man sich den repressiven Vorschriften widersetze.

Die 29-jährige Sängerin und vier ihrer Mitarbeiter hatten am Montag jeweils 74 Peitschenhiebe erhalten. Die iranische Justiz hatte sie wegen eines Konzerts von 2024 zu der Strafe verurteilt. Ein Video des Auftritts wurde in sozialen Medien millionenfach aufgerufen.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.