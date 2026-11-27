Ausschreitungen im Stade Velodrome in Marseille. (Justine Meddah / AFP / dpa )

In Frankreich stürmten gestern Abend kurz vor der Partie zwischen Olympique Marseille und Lewski Sofia einheimische Anhänger den Gästeblock und attackierten bulgarische Fans. Nach Angaben der Marseiller Behörden wurden mehrere Personen verletzt, fünf kamen ins Krankenhaus. Frankreichs Präsident Macron verurteilte die Gewalt. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein.

Zu Ausschreitungen kam es auch während der Partie zwischen Besiktas Istanbul und dem israelischen Verein Hapoel Beerscheba, die aus Sorge vor Gewalt in die georgische Stadt Batumi verlegt worden war. Dort gab es Zusammenstöße zwischen der Polizei und türkischen Fans. Anlass war offenbar ein Plakat, auf dem die Anhänger von Besiktas Freiheit für Palästina forderten. Besiktas sprach von einem "unverhältnismäßigen Einsatz von Polizeigewalt".

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.