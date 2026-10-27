Die Polizei meldete 19 Festnahmen. Berichten zufolge wurden Autos und Müllcontainer angezündet, außerdem seien Geschäfte geplündert worden. Auslöser der Proteste war die Ankündigung eines Auftritt eines umstrittenen Influencers aus der rechten Szene in der Universität Deusto.
Die Regierung des Baskenlandes verurteilte die Ausschreitungen. Der Sicherheitsminister Zupiria sprach von möglichen Nachahmern von gewälttägigen Protesten in anderen europäischen Städten.
Neben den Krawallen in Frankreich kam es zuletzt auch in Barcelona, Brüssel, Mailand, Tirana und Lissabon zu Zusammenstößen bei Protesten.
Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.