Am Rande kam es zu Ausschreitungen. Hunderte Jugendliche sollen die Polizei mit Gegenständen beworfen haben, darunter Glasflaschen und Pyrotechnik. Die Einsatzkräfte reagierten mit Wasserwerfern und Tränengas. Mehrere Personen wurden festgenommen. Gewerkschaften hatten zu der Demonstration und zu einem Generalstreik aufgerufen. Sie befürchten aufgrund der Sparpläne der belgischen Regierung Kürzungen bei Renten und Sozialleistungen.
In Teilen Belgiens war es bereits zuvor zu Ausschreitungen bei Schülerprotesten gegen schlechte Lernbedingungen gekommen.
Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.