Weitere Proteste in Europa

Ein Protest-Camp auf dem "Rossio" im Zentrum Lissabons. (AFP / FILIPE AMORIM)

Wie italienische Medien berichteten, gab es in der Mailänder Innenstadt am Abend Zusammenstöße und Plünderungen. Demonstranten bewarfen demnach Polizisten mit Steinen und Feuerwerkskörpern. 160 Personen seien festgenommen worden.

In Portugal campierten hunderte Menschen friedlich auf zentralen Plätzen in Lissabon und Porto. Sie forderten unter anderem eine Mietobergrenze sowie mehr öffentlichen Wohnungsbau.

Auch in Belgien und Spanien kam es in den vergangenen Tagen zu Protesten gegen hohe Wohnkosten. In Madrid hatte die Zwangsräumung einer 87-jährigen Mieterin zuletzt Massenproteste ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.