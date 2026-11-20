Bundesaußenminister Wadephul (Archivbild) (Sebastian Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Der CDU-Politiker sagte dem ARD-Fernsehen, es müsse sich nun zeigen, ob Putin tatsächlich zum Frieden bereit sei. Aber er glaube, die Chance sei noch nie so groß gewesen wie in dieser Situation. Es sei gut und richtig, dass Deutschland als einer der stärksten Unterstützer der Ukraine dabei sein werde.

Zuvor hatte bereits Bundeskanzler Merz baldige Friedensgespräche unter Beteiligung der Ukraine, Russlands, der USA und Europas in Aussicht gestellt. Nach einem Treffen der Koalition zur Unterstützung der Ukraine in Berlin sagte er, selbstverständlich sei man zu Gesprächen mit Russland bereit. Als möglichen Ort nannte der Kanzler die Vereinigten Arabischen Emirate.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.