Gaza
Außergerichtliche Hinrichtungen: Amnesty International ruft Hamas zum Ende der Gewalt auf

Amnesty International hat die Hamas zum Ende aller Gewalttaten aufgerufen.

    Das Logo von Amnesty International auf einer transparenten Schild an einer Fassade in Berlin. Es zeigt eine brennende Kerze, die mit Stacheldraht umwickelt ist.
    Gewalt und außergerichtliche Hinrichtungen durch die Hamas kommen laut UNO regelmäßig vor. Menschenrechtler fordern ein sofortiges Ende dieser Verbrechen. (IMAGO / epd / IMAGO / Christian Ditsch)
    Konkret verwies die Menschenrechtsorganisation auf außergerichtliche Hinrichtungen. Die Tötungen, Menschenrechtsverstöße und Gräueltaten der Hamas müssten ein Ende haben. Alle Personen, die für die Anordnung und Durchführung verantwortlich seien, müssten zur Rechenschaft gezogen werden, hieß es.
    Die Vereinten Nationen haben zwischen August 2024 und Jahresbeginn 2026 insgesamt 249 Fälle von außergerichtlichen Hinrichtungen und schwerer körperlicher Gewalt in Gaza untersucht. An mindestens 60 dieser Fälle waren demnach der Hamas nahe stehende Kräfte beteiligt. Insgesamt wurden dabei 108 Todesfälle erfasst.
    Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.