Plaza der Elbphilharmonie kostet künftig Eintritt. (Rabea Gruber/dpa)

Der Eintritt für Erwachsene kostet ab jetzt fünf Euro pro Person, der ermäßigte Preis liegt bei drei Euro. Mit den Erlösen soll der Kulturhaushalt der Stadt entlastet werden. Der Senat rechnet durch den Ticketverkauf mit Bruttoeinnahmen von jährlich rund 6,4 Millionen Euro. Bislang hat die Stadt nach Angaben des Senats jährlich 3,6 Millionen Euro an die Betreibergesellschaft gezahlt, um den freien Zutritt zur Plaza zu ermöglichen.

Mehr als 2,2 Millionen Besucher im vergangenen Jahr

Die Ende 2016 eröffnete Plaza - eine 360-Grad-Aussichtsplattform in 37 Metern Höhe - liegt genau zwischen der Ziegel- und der Glasfassade des Konzerthauses. Mehr als 2,2 Millionen Besucher kamen im vergangenen Jahr. An Spitzentagen sind es bis zu 17.000 Besucher. Nicht mitgezählt sind die Konzertbesucher.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.