Ausstattung von Zugbegleitern soll ausgeweitet werden. (IMAGO / Horst Galuschka)

Das Unternehmen DB Regio teilte mit, das Sicherheitskonzept mit den Kameras habe sich in einem Pilotprojekt bewährt. In mehreren Bundesländern seien in den vergangenen Monaten unterschiedliche Konzepte geprüft worden. Nur Bodycams reichten demnach nicht aus. Zu weiteren sinnvollen Maßnahmen für mehr Sicherheit der Zugbegleiter gehörten etwa doppelte Besetzungen der Kontrolleure, Begleitung durch Sicherheitspersonal oder größere Prüfgruppen mit bis zu acht Bahn-Mitarbeitern.

Im Februar hatte der Tod eines Zugbegleiters nach dem Angriff eines Fahrgasts bei einer Ticketkontrolle für Entsetzen gesorgt.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.