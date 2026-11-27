Die "Stiftung Schloss Friedenstein" in Gotha zeigt im "Xian Qujiang Museum of Fine Arts" eine Ausstellung mit Kunstschätzen aus Thüringen. (picture alliance / imageBROKER / Michael Nitzschke)

Laut dem Stiftungsdirektor Tobias Pfeifer-Helke sammelten die Herrscher in Gotha schon im 17. Jahrhundert chinesische Objekte - und nahmen das als Anstoß, über eine eigene Porzellan-Produktion nachzudenken. Thüringen entwickelte sich wenig später zu einem bedeutenden Herstellungsort auch für kunstvolles Porzellan

Das generell besucherstarke chinesische Museum rechnet laut Pfeifer-Helke mit drei bis vier Millionen Besucherinnen und Besuchern der Sonderausstellung. Sowohl die chinesischen Museumskollegen als auch das Publikum hätten großes Interesse daran, diese europäische Kultur kennenzulernen. Der Stiftungsdirektor sagte, Kultur könne Brücken bauen, auch in schwierigen Zeiten. Nach dem Stopp in Xian zieht die Ausstellung mit rund 115 Objekten weiter in fünf andere chinesische Städte, bevor sie nach Gotha zurückkehrt. Zu sehen sind unter anderem Porträts der herzoglichen Familie sowie Kleidung der Barockzeit, Münzen und astronomische und physikalische Instrumente. Darüber hinaus wird über die Verbindungen des Herzogtums in europäische Monarchien informiert.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.