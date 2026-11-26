Belarus vermittelte den Austausch. Staatlichen Medien zufolge erhielt die Ukraine die sterblichen Überreste von 250 Soldaten, Russland die von 22. Beide Seiten tauschen immer wieder Gefallene sowie Kriegsgefangene aus.
Derweil gehen die gegenseitigen Angriffe weiter. Russland attackierte zivile Handelsschiffe im Schwarzmeerhafen Odessa. Das ukrainische Militär griff unter anderem Öllager des russischen Energieunternehmens Transneft in der Region Baschkortostan westlich des Uralgebirges an.
Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.