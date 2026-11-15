Pazifikraum

Australiens Premierminister Albanese (Mitte) begleitete die Unterzeichnung des Abkommens zwischen Botschafter Innes-Brown (links) und dem philippinischen Verteidigungsminister Teodoro. (IMAGO / AAP / IMAGO / LUKAS COCH)

Dafür wurde in Manila ein Verteidigungsabkommen unterzeichnet. Der philippinische Verteidigungsminister Teodoro erklärte, der Vertrag ermögliche ein schnelleres und unbürokratischeres Eingreifen in Notfällen und vereinfache gemeinsame Manöver. Zudem werde die Abschreckung gegenüber China erhöht.

Zwischen den Philippinen und China kommt es im Südchinesischen Meer immer wieder zu Provokationen. Peking beansprucht fast das gesamte Gebiet für sich. Diese Ansprüche sind laut dem Ständigen Schiedsgericht in Den Haag völkerrechtlich unrechtmäßig. Auch zwischen Australien und China gibt es im pazifischen Raum Spannungen. Die australische Regierung hat deswegen mit zahlreichen Staaten in der Region Bündnisse geschlossen.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.