Australische Abgeordnete von Auto angefahren und schwer verletzt (AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION (ABC) / AFP)

Australischen Medienberichten zufolge befindet sich die parteilose Politikerin Helen Haines in einem kritischen Zustand. Sie sei vor ihrem Wahlkreisbüro in der Stadt Wangaratta im Bundesstaat Victoria von einem Geländewagen erfasst worden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sei festgenommen worden. In dem Auto habe man ein Messer entdeckt.

Premierminister Albanese sagte dem Sender ABC, es habe sich nicht um einen Unfall gehandelt, sondern offenbar um eine vorsätzliche Tat. Man kenne das Motiv jedoch noch nicht. Die australische Anti-Terror-Einheit befasse sich mit dem Angriff auf die Politikerin.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.