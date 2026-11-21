An den US-Börsen ging es zuletzt spürbar nach unten. (Getty Images via AFP / MICHAEL M. SANTIAGO)

Zum Handelsschluss stand der deutsche Leitindex bei rund 24.800 Punkten. In der vergangenen Woche hatte der Dax noch erstmals 27.000 Punkte erreicht. Als Hauptgrund für den Rückgang gilt der zunehmende Druck auf Tech-Werte, was sich auch auf die Stimmung an der deutschen Börse auswirkt.

Ein Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten drückte am Freitag die US-Börsen ins Minus. Der Dow-Jones-Index der ⁠Standardwerte schloss 1,9 Prozent niedriger. Der breiter gefasste S&P 500 brach um 3,7 Prozent ein. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank sogar um 5,3 Prozent. Damit rutschten der Dow Jones und der S&P 500 in eine sogenannte Korrektur, da sie nun mehr als zehn Prozent unter ihren Rekordhochs notieren.

Unter anderem die Aktien des US-Konzerns Nvidia verzeichneten erneut Verluste. Nvidia ist auch in vielen bedeutsamen ETFs enthalten. In dieser Woche sanken außerdem die weltweiten Ölpreise und die gehandelten Preise für Metalle wie Gold, auch der Wert von Kryptowährungen wie dem Bitcoin ging spürbar zurück.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.