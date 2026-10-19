Nach Krawallen

Eine Sprecherin erklärte, die Bundesregierung sei wegen der Ausschreitungen im Nachbarland besorgt. Daher seien die Sicherheitshinweise für Reisen geändert worden. Reisende sollten sich in Frankreich etwa von Demonstrationen fernhalten.
"Verhalten Sie sich umsichtig und meiden Sie Demonstrationen, wenn möglich", heißt es bei den Reisehinweisen auf der Internetseite des Ministeriums. Reisende sollten zudem Anweisungen der französischen Sicherheitskräfte umgehend befolgen, da sonst Geldbußen und Schadensersatzforderungen drohten.
Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.