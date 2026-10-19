Nach Krawallen
Auswärtiges Amt rät bei Reisen nach Frankreich zur Vorsicht

Nach Ausschreitungen bei den Protesten in Frankreich rät das Auswärtige Amt Reisende zur Vorsicht.

    Zwischen Eiffelturm und Champ de Mars sind in Paris viele Autos und Touristen zu sehen.
    Das Auswärtige Amt hat seine Sicherheitshinweise für Reisen nach Frankreich geändert. (dpa / picture alliance / Mikhail Pavlov)
    Eine Sprecherin erklärte, die Bundesregierung sei wegen der Ausschreitungen im Nachbarland besorgt. Daher seien die Sicherheitshinweise für Reisen geändert worden. Reisende sollten sich in Frankreich etwa von Demonstrationen fernhalten.
    "Verhalten Sie sich umsichtig und meiden Sie Demonstrationen, wenn möglich", heißt es bei den Reisehinweisen auf der Internetseite des Ministeriums. Reisende sollten zudem Anweisungen der französischen Sicherheitskräfte umgehend befolgen, da sonst Geldbußen und Schadensersatzforderungen drohten.
    Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.