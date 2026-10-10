Eskalation mit Huthi-Miliz
Auswärtiges Amt reagiert mit Teil-Reisewarnung auf Entwicklung in Saudi-Arabien

Das Auswärtige Amt hat wegen der jüngsten Entwicklungen in Saudi-Arabien seine Sicherheitshinweise für das Land erweitert.

    Blick von der Terrasse des Al Faisaliah Towers auf die Innenstadt von Riad. Die saudi-arabische Hauptstadt Riad ist mit rund 7,7 Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern eine der größten und am schnellsten wachsenden Metropolen im Nahen Osten.
    Skyline von Riad in Saudi-Arabien (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)
    Es rät sowohl von der Nutzung des internationalen Flughafens in Riad ab, als auch von Reisen in alle weiteren Regionen Saudi-Arabiens. Das Auswärtige Amt spricht in diesem Zusammenhang von einer Teil-Reisewarnung. Vergleichbare Warnungen veröffentlichten auch Spanien und Kanada.
    Mit den Hinweisen reagieren die Länder auf jüngste Meldungen, wonach es einen erneuten Angriff auf den Flughafen Riad gab. In ersten Berichten ist von mehreren Toten die Rede. Die Gesellschaft Kuwait Airways annullierte ihre Flüge nach Riad. Der internationale Flughafen der saudischen Hauptstadt sei geschlossen worden.
    Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.