Eskalation mit Huthi-Miliz

Skyline von Riad in Saudi-Arabien (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Es rät sowohl von der Nutzung des internationalen Flughafens in Riad ab, als auch von Reisen in alle weiteren Regionen Saudi-Arabiens. Das Auswärtige Amt spricht in diesem Zusammenhang von einer Teil-Reisewarnung. Vergleichbare Warnungen veröffentlichten auch Spanien und Kanada.

Mit den Hinweisen reagieren die Länder auf jüngste Meldungen, wonach es einen erneuten Angriff auf den Flughafen Riad gab. In ersten Berichten ist von mehreren Toten die Rede. Die Gesellschaft Kuwait Airways annullierte ihre Flüge nach Riad. Der internationale Flughafen der saudischen Hauptstadt sei geschlossen worden.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.