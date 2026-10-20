Nordamerika

Die Wahllokale sollten am frühen Morgen unserer Zeit schließen, aus organisatorischen Gründen war es vereinzelt zu Verlängerungen gekommen. Die Stimmberechtigten sollten entscheiden, ob ein Prozess eingeleitet werden soll, der zu einem bindenden weiteren Referendum über eine Loslösung führen würde. Diese wird seit geraumer Zeit von einer Minderheit gefordert, in Umfragen sprach sich zuletzt eine deutliche Mehrheit dagegen aus. Mit ersten Ergebnissen ist im Laufe des Morgens zu rechnen. Alberta hat rund fünf Millionen Einwohner, liegt im Westen Kanadas und verfügt unter anderem über große Öl- und Gasvorkommen.

Die Separatistenbewegung wird unter anderem von US-Präsident Trump unterstützt.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.