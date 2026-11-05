Wie das "Handelsblatt" berichtet, sollen am Standort Abstatt bei Stuttgart in den kommenden drei Jahren zusätzlich 750 Stellen gestrichen werden. Grund sei die schwierige Lage in der Automobilindustrie. Die Entwicklung von Systemen habe sich zunehmend an den Unternehmensstandort in China verlagert, weil die Nachfrage dort höher sei.
Insgesamt sollen in der Mobilitätssparte von Bosch in Deutschland in den kommenden Jahren mehr als 20.000 Stellen wegfallen.
Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.