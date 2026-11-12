Organisierte Kriminalität

Innenminister Hagel erklärte in Ludwigsburg, mit dem größten Verbotsverfahren dieser Art zeige man klare Kante gegen kriminelle Gruppierungen. Der Verein sei mit einer Vielzahl schwerer Straftaten aufgefallen, darunter gefährliche Körperverletzung und räuberische Erpressung.
Mehr als 800 Polizisten durchsuchten rund 50 Objekte in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz. Dabei wurden mehr als 20 Fahrzeuge, dutzende Waffen sowie Bargeld sichergestellt.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.