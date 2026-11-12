Bäckereien und Konditoreien dürfen ihre Beschäftigten an Sonn- und Feiertagen nur für bis zu drei Stunden einsetzen. Diese Regelung stammt aus dem Jahr 1996. (picture alliance / Fotostand / Fotostand / Gelhot)

Nach der Vorlage des Bundesarbeitsministeriums sollen Handwerksbäckereien künftig auch an Sonn- und Feiertagen bis zu acht Stunden lang backen dürfen - anstatt wie bisher nur an drei Stunden. Allerdings dürften dann nur Backwaren hergestellt werden, die auch am selben Tag verkauft werden.

Diese Einschränkung bezeichnet der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks als praxisfern. Damit verbiete der Gesetzgeber notwendige Vorbereitungen für die Folgetage, sagte Verbandspräsident Ermer. Die Bundesregierung habe versprochen, den Ausnahmekatalog für das Arbeitszeitgesetz um das Bäckerhandwerk zu erweitern, nun gebe es neue Einschränkungen, kritisierte der Verbandschef.

Die geplanten Änderungen sollen Anfang 2027 in Kraft treten. Die Öffnungszeiten der Bäckereien sind von der Neuregelung nicht betroffen.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.