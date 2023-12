Bundesaußenministerin Baerbock beim UNO-Klimagipfel COP28 in Dubai (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P Albert)

Baerbock auf der Weltklimakonferenz in Dubai an, der Schwerpunkt ihrer Arbeit werde sein, bei den Ländern für mehr Klimaschutz zu werben, deren Reichtum auf fossilen Brennstoffen beruhe. Es brauche eine Allianz, die den Weg in die Zukunft aufzeige. Die internationale Gemeinschaft müsse jetzt gemeinsam den Weg aus der fossilen Welt beschreiten.

Der Fonds zum Ausgleich von Klimaschäden in armen Staaten habe eine Grundlage des Vertrauens geschaffen, sagte Baerbock. Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten zum Konferenzstart 200 Millionen US-Dollar zugesagt.

Wirbel um Aufruf des OPEC-Chefs

Medien hatten berichtet, dass der Generalsekretär der Organisation erdölfördernder Staaten, Al Ghais, offenbar eine Einigung zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen verhindern will. Er soll die OPEC-Mitgliedstaaten in einem Brief dazu aufgerufen haben, sich den Beschlüssen zu widersetzen. Eine offizielle Bestätigung der OPEC gibt es bislang nicht. Die spanische Umweltministerin Ribera bezeichnete den Aufruf als "widerwärtig", die französische Energieministerin Pannier-Runacher sagte, sie sei "fassungslos".

Diese Nachricht wurde am 09.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.