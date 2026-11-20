Die Fahrtzeit zwischen Berlin und Hannover soll sich verkürzen. (imago | Chris Emil Janßen)

Der Konzern kündigte an, dass sich die Fahrtzeit zwischen Wolfsburg und Berlin durch geänderte Umstiegszeiten um 30 Minuten verkürzen soll, in Gegenrichtung um 15 Minuten. Derzeit dauert die Fahrt wegen der Bauarbeiten über drei Stunden, regulär ist es eine Stunde. Die Änderungen gelten laut Bahn ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember. Außerdem sind neun zusätzliche IC-Fahrten je Richtung zwischen Magdeburg und Stendal geplant.

Die Bahnstrecke zwischen Berlin und Hannover wird seit Anfang Oktober saniert. Sie ist voraussichtlich bis Ende kommenden Jahres für den Fernverkehr gesperrt. Die Fernzüge zwischen Berlin und Hannover werden umgeleitet, was die Fahrzeit - auch nach dem Fahrplanwechsel - um rund 80 Minuten verlängert.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.