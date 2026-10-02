Zugverkehr

Bauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin. (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Die Deutsche Bahn saniert auf rund 230 Kilometern Gleise, Weichen und Oberleitungen sowie 24 Bahnhöfe. Der Regionalverkehr wird erheblich eingeschränkt. Fernzüge werden über Braunschweig und Magdeburg umgeleitet. Die Fahrt dauert dadurch 80 Minuten länger. Anders als geplant ist eine Sperrung der parallel verlaufenden Lehrter Stammbahn noch nicht wieder aufgehoben.

Pro Bahn: "Heftige Phase"

Der Bundesvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, Iffländer, sprach im Deutschlandfunk von einer heftigen Phase für die Fahrgäste. Er forderte, als Ersatz Reisebusse einzusetzen sowie die Lehrter Stammbahn in einem Zwischenzustand in Betrieb zu nehmen, um Fahrgäste zu entlasten. Zudem appellierte Iffländer an die Bundesregierung, die Generalsanierung der Bahn stärker zu steuern. Kritik kommt auch vom Verband "Die Güterbahnen". Er erklärte, Güterzüge müssten wegen Vollsperrungen sehr lange Umwege fahren. Umleitungen seien schlecht vorbereitet und mit der Branche nicht ausreichend abgestimmt.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.