Südamerika

Paraguays Präsident Santiago Peña tritt zurück. (Heather Khalifa / FR172147 AP / dpa / Heather Khalifa)

Zu einer Abstimmung über das Rücktrittsgesuch Peñas kam es nicht, da eine gemeinsame Sitzung von Parlament und Senat nicht beschlussfähig war. Grund war die konzertierte Abwesenheit der Mandatsträger von Peñas Colorado-Partei. Auch sie hatten gestern wie die anderen Fraktionen für ein Amtsenthebungsverfahren gestimmt. Peña kündigte nun an, sich diesem zu stellen.

Hintergrund ist der Zusammenbruch der paraguayschen Digitalbank Ueno aufgrund riskanter Kredite. Peña war bis März vergangenen Jahres Anteilseigner einer Holding, die Ueno kontrollierte. Die Justiz nahm nun Ermittlungen gegen ihn auf. Wegen der Bankenpleite haben rund drei Millionen Kunden – das entspricht fast der Hälfte der Bevölkerung Paraguays – den Zugriff auf ihre Konten, Ersparnisse und Renten verloren. In den vergangenen Tagen hatte es in dem Land Massenproteste gegeben.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.