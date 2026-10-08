Etwa 60.000 Menschen gehören der sorbischen Minderheit in Deutschland an. (picture alliance / dpa / Matthias Rietschel)

In dem neuen Komplex sollen das Sorbische Museum, ein Kulturarchiv und eine Zentralbibliothek zusammengeführt werden. Der Bau soll rund 50 Millionen Euro kosten. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer erklärte, mit dem Sorbischen Wissensforum schaffe man einen einzigartigen Ort des Bewahrens, der Begegnung und der Innovation sowohl für das sorbische Volk als auch die Bautzner und alle Interessierten. Der Spatenstich sei ein starkes Zeichen für die Zukunft der sorbischen Sprache und Kultur, betonte der CDU-Politiker.

In Sachsen und in Brandenburg leben rund 60.000 Sorben. Sie sind ein westslawisches Volk, das in Deutschland offiziell als nationale Minderheit anerkannt ist. Neben ihrer Sprache und ihrer Kultur haben die Sorben eine Flagge und eine Hymne.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.