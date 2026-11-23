Obi und Toom schließen sich zusammen. (Jan Woitas/dpa)

Im Gegenzug erhält der Rewe-Konzern eine Beteiligung von rund 30 Prozent an der Obi Group Holding. Tengelmann bleibt dort weiterhin Mehrheitsgesellschafter. Laut Rewe soll Obi nach erfolgreicher Umsetzung mit über 600 Märkten in Deutschland vertreten sein. Das Filialnetz solle gezielt verdichtet und ergänzt werden, hieß es.

Der Zusammenschluss von Obi und Toom muss kartellrechtlich genehmigt werden. Beide gehören zu den größten Baumarktketten in Deutschland. Die Umstellung der Toom-Filialen soll ​nach der Freigabe durch die Behörden zwölf bis 18 Monate ‌in Anspruch nehmen. Ziel sei es, die Kräfte in einem dynamischen Wettbewerbsumfeld zu bündeln und auch Synergien zu nutzen, hieß es. Zwei Zentralen werden die Ketten in Zukunft wohl nicht mehr brauchen. "Der Baumarkthandel befindet ‌sich im Wandel, ‌und gerade jetzt gilt es, Stärken gezielt zusammenzuführen", erklärte ​der Obi-Aufsichtsratsvorsitzende Haub.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.