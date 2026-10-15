Fußball
Bayer Leverkusen siegt in der Europa League mit 4:0 bei Lech Posen
Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat in der Europa League beim polnischen Vertreter Lech Posen mit 4:0 gewonnen.
-
-
Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.
- Email
Die Tore schossen zweimal Patrik Schick sowie Malik Tillman und Ibrahim Maza.
Derzeit spielt in der Conference League noch der SC Freiburg gegen den FK Jablonec aus Tschechien.
Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.