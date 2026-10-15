Fußball
Bayer Leverkusen siegt in der Europa League mit 4:0 bei Lech Posen

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat in der Europa League beim polnischen Vertreter Lech Posen mit 4:0 gewonnen.

    Patrik Walemark von Lech Posen und Miguel Gutierrez von Bayer 04 Leverkusen rennen nebeneinander dem Ball hinterher. Dahinter Zuschauer auf einer Tribüne.
    Patrik Walemark (r.) von Lech Posen und Miguel Gutierrez von Bayer 04 Leverkusen in Aktion (Jakub Kaczmarczyk / PAP / dpa / Jakub Kaczmarczyk)
    Die Tore schossen zweimal Patrik Schick sowie Malik Tillman und Ibrahim Maza.
    Derzeit spielt in der Conference League noch der SC Freiburg gegen den FK Jablonec aus Tschechien.
    Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.