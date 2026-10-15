Die Tore schossen zweimal Patrik Schick sowie Malik Tillman und Ibrahim Maza.
Die TSG Hoffenheim unterlag gegen Besiktas Istanbul mit 2:3. Für die Kraichgauer waren Fisnik Asllani und Koki Machjda erfolgreich.
In der Conference League gewann der SC Freiburg gegen den FK Jablonec aus Tschechien mit 3:2. Für die Freiburger trafen Enzo Grifo und Maximilian Eggestein. Der Freiburger Verteidiger Ginter erzielte ein Eigentor; ebenso der Jablonec-Spieler Dusan Jablonec.
Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.