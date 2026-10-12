Größter Waldbesitzer in Deutschland

Er lag nach Angaben des Forstbetriebs im zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2025/26 bei gut 71 Millionen Euro, fast zwei Drittel mehr als im vorausgegangenen Abrechnungszeitraum. Die Bayerischen Staatsforsten bewirtschaften rund 8.000 Quadratkilometer, davon sind mehr als 7.500 Wald.
Nach Angaben von Vorstandsmitglied Plochmann war zuletzt vor allem die Trockenheit ein Problem. Diese sowie die Hitzewellen des Sommers hätten den Bäumen stark zugesetzt.
Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.