Verkehrsminister-Konferenz

ICE-Trasse nahe Gifhorn. (picture-alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Der bayerische Verkehrsminister Bernreiter sagte im ARD-Fernsehen, es sei ganz klar im Grundgesetz geregelt, dass der Bund für die Mehrbelastungen aufkommen müsse. Allein für Bayern beliefen sich die zusätzlichen Kosten auf 72 Millionen Euro im Jahr. Der CSU-Politiker forderte Bundesfinanzminister Klingbeil zu Gesprächen darüber auf.

Die Schienenmaut steigt ab 2027 deutlich, weil der Europäische Gerichtshof im März die bisherige „Trassenpreisbremse“ für den Regionalverkehr gekippt hat.

Die Verkehrsminister der Länder treffen sich heute zu einer zweitägigen Konferenz im bayerischen Hohenschwangau.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.