Zur Ursache äußerte sich Eberl nicht. Kompany litt zuletzt unter einer Virusinfektion und Hüftproblemen, er setzte mehrere Trainingseinheiten aus und verfolgte Spiele vermehrt im Sitzen.
Bei der Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg am morgigen Sonntag wird Co-Trainer Aaron Danks die Verantwortung übernehmen.
Zudem wurde das Spiel der Zweiten Mannschaft der Bayern in der Regionalliga gegen DJK Vilzing kurzfristig abgesagt. Der Zusammenbruch Kompanys ereignete sich während einer Trainingseinheit der Reserve, die der 40-Jährige verfolgt hatte. Berichten zufolge dabei auch wurde ein Notarzt per Hubschrauber angefordert.
Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.