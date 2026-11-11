Champions-League der Frauen

Giulia Gwinn (Bayern) und Naomie Feller (Paris) (picture alliance / DeFodi Images / Tnani Badreddine)

München ging durch ein Eigentor von PSG-Torhüterin Katarzyna Kiedrzynek (29. Minute) in Führung, die Nationalspielerin Klara Bühl (40.) noch vor der Pause ausbaute. Nach dem Wechsel gelang Paulina Dudek (65.) mit einem verwandelten Handelfmeter nur noch der Anschluss für Paris.

In der Tabelle der Ligaphase belegen die Bayern-Frauen mit acht Punkten zumindest über Nacht den zweiten Platz. Die vier besten der 18 Teams qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale, die Mannschaften auf den Rängen fünf bis zwölf spielen in einer Play-Off-Runde die restlichen vier Teilnehmer aus.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.