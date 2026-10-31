Fußball-Bundesliga
Bayern spielt 2:2 gegen Dortmund - Siege für Leipzig, Stuttgart, Bremen und Freiburg

In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München die alleinige Tabellenführung verpasst. Im Topspiel kam der deutsche Rekordmeister im eigenen Stadion trotz zweimaliger Führung gegen Verfolger Borussia Dortmund nur zu einem 2:2 (1:0).

    Fábio Silva im gelben Dortmund-Trikot und Nathaniel Brown im roten Bayern-München-Trikot kämpfen um den Ball.
    Fábio Silva (Borussia Dortmund, l) und Nathaniel Brown (Bayern München) (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)
    Bayern bleibt damit punktgleich mit dem BVB. Zuvor hatte RB Leipzig den ersten Auswärtssieg der Saison gefeiert. Gegen den FC Schalke 04 stand es am Ende 2:0. Schalke wartet damit weiter auf den ersten Heimsieg und das erste Heimtor nach dem Aufstieg. 
    Die weiteren Ergebnisse:
    Leverkusen - Stuttgart 2:4
    Mönchengladbach - Paderborn 0:0
    Augsburg - Freiburg 1:2
    Bremen - Hoffenheim 2:0.
    Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.