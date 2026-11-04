Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (Frank Molter / dpa / Frank Molter)

Beide Länder unterzeichneten in Berlin eine entsprechende Vereinbarung. Ziel ist nach Angaben der Staatskanzlei in Kiel mehr digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung. Schleswig-Holsteins Digitalisierungsminister Schrödter sagte, staatliche Souveränität hänge heute auch davon ab, kritische digitale Infrastrukturen zu kontrollieren und die Hoheit über öffentliche Daten zu behalten. Sein bayerischer Amtskollege Mehring betonte, man wolle mit internationalen Technologiekonzernen zusammenarbeiten können, ohne von ihnen abhängig zu sein.

Hintergrund ist die Sorge vor einer zu starken Abhängigkeit von einzelnen IT-Anbietern vor allem aus den USA. Als Alternativen gelten europäische Softwarelösungen und Open-Source-Angebote.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.