Bayerns Dayot Upamecano (r.) bei einem Zweikampf mit Lilles Benjamin André. (AP Photo / Jean-Francois Badias / Jean-Francois Badias)

Bayern-Abwehrchef Upamecano köpfte den Ball in der 15. Minute nach einer Ecke von Bischof zur Führung ins Tor. Ueda glich mit freier Schussbahn in der 62. Minute aus. Pavlovic bugsierte den Ball nach einem Pfostenschuss von Ethan Mbappé ins eigene Tor (65.).

Auch Stuttgart blieb ohne eigenen Treffer. Nach einem Handspiel von Vagnoman entschied Schiedsrichter Letexier in der 57. Minute auf Strafstoß. Sučić verwandelte zur Führung für Inter. Martínez erhöhte in der 74. Minute auf 2:0.

Für die Bayern war es die erste Niederlage im 18. Pflichtspiel der Saison. Stuttgart steht mit sieben Punkten weiter auf Kurs Richtung K.-o.-Runde.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.