Harry Kane und Alexia Putellas bei der Auszeichnung in London. (dpa / AP Photo / Kin Cheung)

Der 33 Jahre alte Kapitän der englischen Nationalmannschaft wurde am Abend in seiner Heimatstadt London geehrt. Als beste Fußballerin wurde die Spanierin Alexia Putellas ausgezeichnet, die im Sommer vom FC Barcelona zu den London City Lionesses gewechselt war.

Die Auszeichnung als bester Trainer einer Männermannschaft ging an Luis de la Fuente, der Spanien im Sommer zum WM-Titel geführt hatte. Bei den Frauenteams erhielt dessen Landsmann Pere Romeu vom FC Barcelona den Preis.

Vergeben wird der Ballon d'Or, der Goldene Fußball, vom Fachmagazin "France Football" und der Europäischen Fußball-Union UEFA. Der Weltverband FIFA vergibt einen eigenen Preis an den Weltfußballer und die Weltfußballerin.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.