Vor Arbeitgebertag

Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Es müsse wieder mehr Anreize für Unternehmen geben, in Deutschland zu investieren statt die Produktion ins Ausland zu verlagern, sagte Kampeter im Deutschlandfunk . Den designierten neuen Arbeits- und Sozialminister Schweitzer bezeichnete er als - Zitat - "große Chance für das Land". Schweitzer müsse ab sofort dafür sorgen, dass sich die Rahmenbedingungen verbesserten. Derzeit seien mehr als 90 Prozent der Bevölkerung mit der Arbeits- und Sozialpolitik der Bundesregierung unzufrieden, fügte Kampeter hinzu.

Auch Merz zu Gast bei Arbeitgebertag

Beim Arbeitgebertag in Berlin wird zum Auftakt auch Bundeskanzler Merz erwartet. Hauptthema dürften der weitere Reformkurs der Bundesregierung und der gestrige Rücktritt von Arbeitsministerin Bas sein. Ihr Nachfolger Schweitzer soll am späten Nachmittag von Bundespräsident Steinmeier die Ernennungsurkunde erhalten.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.