Dies teilte sein Pressesprecher mehreren Medien mit. Love stand als Sänger der Gruppe und Cousin der Wilson-Brüder Brian, Carl und Dennis im Mittelpunkt der 1961 gegründeten Band. Mit Songs wie "Surfin' USA", "California Girls" und "Good Vibrations" feierten die Beach Boys zahlreiche Erfolge und begründeten mit ihrem vierstimmigen Gesang eine Musikrichtung, die sich vor allem an der Sehnsucht junger Menschen nach einem sorgenfreien Leben orientierte.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.