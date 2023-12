Dauerregen

Behörden befürchten Deichbrüche, Erdrutsche und Sturmfluten

Die Hochwasser-Lage in mehreren Teilen Deutschlands bleibt gespannt. Die Behörden warnen vor Dauerregen und Sturmfluten im Wesergebiet sowie an der niedersächsischen Nordseeküste. In Windehausen in Nordthüringen sind die Menschen aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen.