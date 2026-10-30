Massenproteste

Die Behörden befürchten teilweise Randale wie bei den schweren Ausschreitungen vor zwei Wochen. Innenminister Nuñez kündigte ein hartes Vorgehen gegen Gewalttäter an. Landesweit sollen etwa 70.000 Polizisten im Einsatz sein. In Paris sind Demonstrationen im Stadtzentrum verboten. Genehmigt wurden diese nur weiter außerhalb. Nachts gelten einzelne Ausgangssperren an zentralen Orten der Hauptstadt.
Studenten- und Schülervertreter hatten zu den heutigen Protesten aufgerufen. Die Behörden erwarten Hunderttausende Teilnehmende.
Seit Wochen demonstrieren in Frankreich junge Menschen gegen Missstände im Bildungswesen und hohe Lebenshaltungskosten.
Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.