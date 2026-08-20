Der Waldbrand im Hohen Venn ist unter Kontrolle gebracht. (picture alliance / dpa / Sascha Thelen)

Die Behörden gehen davon aus, dass sich das Feuer nicht mehr ausbreitet, sofern das Wetter stabil bleibt und es nicht zu unvorhergesehenen Ereignissen kommt.

Demnach konzentrieren sich die weiteren Löscharbeiten auf den östlichen Teil des Brandgebiets. Auch seien die Böden nahe der verbrannten Flächen weiterhin extrem heiß. Die gelöschten Flächen sollen mit Drohnen des Zivilschutzes überwacht werden, um ein erneutes Aufflammen zu erkennen. In Torfmooren wie dem Hohen Venn können Brände noch lange unterirdisch schwelen, auch wenn keine Flammen mehr zu sehen sind.

Der Brand im Hohen Venn war am vergangenen Freitag ausgebrochen. Bisher ist Vegetation auf einer Fläche von rund 30 Quadratkilometern verbrannt. Es ist damit der größte Waldbrand in Belgien seit 115 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.