Der gestorbene Freie-Wähler-Vorsitzende Hubert Aiwanger (Peter Kneffel / dpa)

Der Trauergottesdienst findet im niederbayerischen Inkofen statt, einem Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber im Landkreis Landshut. Aiwanger war am 4. November im Alter von 55 Jahren in Berlin gestorben. Er wurde tot in einem Hotel gefunden, nachdem er einen Termin aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hatte. Das Obduktionsergebnis deutet nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf einen natürlichen Tod hin. Vor einer Woche wurde Aiwanger in München bereits mit einem Trauerstaatsakt gewürdigt.

Die Freien Wähler sind in der bayerischen Landesregierung Koalitionspartner der CSU, Aiwanger war dort auch stellvertretender Ministerpräsident.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.