Kassel-Calden

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Es sei auf einer vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuften Plattform veröffentlicht worden, teilten die Ermittler mit. Sie gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. In der Nacht zu Freitag hatten auf dem Gelände drei Baufahrzeuge gebrannt. Rheinmetall und das Land Hessen wollen dort mehr als 260 Millionen Euro investieren. Hessens Innenminister Poseck (CDU) sprach von einem gezielten Angriff. Die Tat in Calden folge auf weitere schwerwiegende Straftaten in Hessen, die mutmaßlich linksextrem motiviert seien. Erst im September sei ein Anschlag auf ein CDU-Büro in Offenbach begangen worden. Zuvor seien unter anderem in Kassel vier Fahrzeuge der Bundeswehr und mehrere Transportfahrzeuge des Regierungspräsidiums Gießen in Brand gesetzt worden.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.