Haushaltsstreit

Der belgische Premierminister Bart De Wever (picture alliance / Hans Lucas / Magali Cohen)

Hintergrund ist ein Konflikt um den Haushalt. Wie der Palast mitteilte, forderte der König den Ministerpräsidenten auf, die Etatverhandlungen "sofort wieder aufzunehmen". Für den 16. November ist ein weiteres Treffen zwischen Philippe und De Wever geplant.

In der vergangenen Nacht war eine Einigung im Ringen um den Etat für 2027 erneut gescheitert. De Wevers flämisch-nationalistische ​Partei N-VA und die liberale MR streben Kürzungen ‌bei den Gesundheitsausgaben an. Die sozialistischen und zentristischen Koalitionspartner fordern dagegen höhere Vermögenssteuern. Das Sparprogramm De Wevers hat ein Volumen von etwa zehn Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.