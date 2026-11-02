Haushaltsstreit

Der belgische Premier Bart De Wever. (imago / NurPhoto / Nicolas Economou)

Wie der Palast in Brüssel mitteilte, hat der König noch keine Entscheidung getroffen. Für Freitag sei eine weitere Audienz angesetzt worden, hieß es weiter.

In der vergangenen Nacht war eine Einigung im Ringen um den Etat für 2027 erneut gescheitert. De Wevers flämisch-nationalistische ​Partei N-VA und die liberale MR streben Kürzungen ‌bei den Gesundheitsausgaben an. Die sozialistischen und zentristischen Koalitionspartner fordern dagegen höhere Vermögenssteuern. Das Sparprogramm De Wevers hat ein Volumen von etwa zehn Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.