Außenminister Wadephul (Archivbild) vertritt Deutschland beim G20-Treffen in Atlanta (dpa / Fabian Sommer)

Unter dem Vorsitz des amerikanischen Ressortchefs Rubio soll es in Atlanta im Bundesstaat Georgia unter anderem um Bedrohungen für die freie Schifffahrt sowie für die Versorgung mit Energie und Lebensmitteln gehen. Deutschland wird von Außenminister Wadephul vertreten. Im Vorfeld appellierte der CDU-Politiker an den Iran, Handelswege freizugeben - darunter unter anderem die Straße von Hormus in der Golfregion. Durch deren Blockade infolge des Iran-Kriegs waren die Energiepreise weltweit massiv gestiegen. Das Treffen dauert bis morgen.

Zur G20-Gruppe gehören neben Deutschland, den USA und Russland unter anderem auch China, Indien und Japan.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.