Salzgitter

Die Stahlproduktion steht im Mittelpunkt eines Treffens in Sazgitter (Getty Images / Monty Rakusen)

Es helfe nicht, wenn Anbieter aus China mit Anpassungen am Produkt Schutzmaßnahmen unterliefen, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Zum Beispiel werde mit Zöllen belegter Flachstahl zu hohlen Zylindern umgebogen und so an den Auflagen vorbei eingeführt. Tonne verlangte, die Bundesebene und die Europäische Union müssten auf solche Umgehungen schneller reagieren. Falls dies nicht gelinge, werde Stahl künftig an anderen Orten unter schlechteren Umwelt- und Arbeitsbedingungen produziert.

Bei dem Treffen von Bund, Ländern, Industrie und Gewerkschaften geht es heute um die Transformation zu einer klimaneutralen Stahlproduktion und die Wettbewerbsfähigkeit. Die europäischen Hersteller leiden unter hohen Energiepreisen und sind von den US-Zöllen betroffen.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.