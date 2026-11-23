Parallel dazu wird in Berlin die Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO fortgesetzt. Der ukrainische Präsident Selenskyj wird per Video zugeschaltet. Am Nachmittag empfängt Bundeskanzler Merz NATO-Generalsekretär Rutte im Kanzleramt.
Am Freitag waren nach polnischen Angaben während russischer Luftangriffe auf die Ukraine drei Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Die polnische Regierung sah darin eine gezielte russische Provokation.
Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.