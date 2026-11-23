Nach NATO-Angaben handelt es sich nicht um eine Sondersitzung, sondern um die regulären Konsultationen.
Parallel dazu wird am Vormittag in Berlin die 72. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO fortgesetzt. Der ukrainische Präsident Selenskyj wird per Video zugeschaltet. Am Nachmittag empfängt Bundeskanzler Merz NATO-Generalsekretär Rutte im Kanzleramt.
Am Freitag waren nach polnischen Angaben während russischer Luftangriffe auf die Ukraine drei Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen und im Südosten des Landes abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Die polnische Regierung sieht darin eine russische Provokation.
Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.