Berchtesgaden hält an Von-Hindenburg-Allee fest (picture alliance / dpa / Kilian Pfeiffer)

Der Gemeinderat lehnte mit klarer Mehrheit zwei Petitionen von Bürgern aus Niedersachsen und dem Allgäu ab, die eine Umbenennung der Straße gefordert hatten. Diese war im März 1933 nach Reichspräsident Paul von Hindenburg benannt worden, in derselben Sitzung, in der der Gemeinderat Hindenburg und Adolf Hitler zu Ehrenbürgern machte. Von der Ehrenbürgerwürde hatte sich der Gemeinderat bereits 2024 distanziert. Bürgermeister Resch, CSU, betonte, Hindenburgs Verantwortung für das Scheitern der Weimarer Republik stehe außer Frage. Die Entscheidung sei kein Freispruch, Geschichte verschwinde aber nicht, indem man Dinge beseitige.

Stattdessen soll ein Informationsangebot an der Straße in Berchtesgaden geprüft werden.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.